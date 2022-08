PAGELLE – Immobile timbra ma rimane al palo. L’uscita di Cataldi fa perdere lucidità e protezione

Provedel 6 – Un intervento decisivo in uscita su Quagliarella che calcia a botta a sicura nel primo tempo e la beffa finale di Gabbiadini su cui non arriva.

Lazzari 6 – Si accende poco, probabilmente si fa sentire ancora l’influenza che lo ha colpito prima dell’Inter. Sprinta poco rispetto al suo solito, gestisce Sabiri senza particolari affanni.

Patric 6 – Gara perfetta per novanta minuti, stringe troppo in copertura di Gila lasciando a Gabbiadini il corridoio alle sue spalle che porta al pareggio.

Romagnoli 6,5 – La difesa è nelle sue mani, la guida con serenità avanti e indietro per il campo senza mai perdere la distanza con il centrocampo. Sbroglia un paio di situazioni nella propria area lasciando l’impostazione al compagno di reparto.

Dall’81’ Gila 5,5 – Alla prima azione fa venire un brivido con un tentativo di anticipo andato a vuoto.

Marusic 5 – Interessante il duello con Lleris ma non sufficiente per non vederlo quasi mai affacciarsi anche in attacco. Si addormenta in occasione del pareggio doriano non seguendo il movimento di Gabbiadini.

Milinkovic 6 – Il colpo di tacco con cui manda in porta Immobile per il vantaggio vale da solo il prezzo del biglietto, i tre punti non arrivano però e certi leziosismi andavano evitati per chiudere la partita. Partecipa alla mala gestione del pallone perso per il pareggio.

Cataldi 6,5 – Preciso, ordinato e puntule come deve essere il regista che vuole Sarri. Non a caso con la sua uscita dal campo la Lazio perde la bussola.

Dal 72′ Marcos Antonio 5,5 – Non entra male ma la gestione del pallone in occasione del pareggio è troppo goffa

Luis Alberto 6 – Una giocata delle sue nel mandare in porta Immobile e poco altro degno del suo genio. Mantiene la posizione con disciplina e partecipa alla manovra facendo girare la sfera in modo ordinato.

Dal 72′ Basic 6,5 – Ingresso vivace per il croato che prova a sfruttare l’opportunità. Duetta spesso con Pedro per sfondare sul fronte mancino e va vicino al raddoppio.

Felipe Anderson 6,5 – Si accascia dopo pochi istanti dal fischio iniziale a causa di un taglio sul piede, stringe i denti per quaranta minuti in cui va vicino alla rete con un tiro dal limite e una partecipazione continua alla manovra offensiva.

Dal 41′ Pedro 5,5 – Un’ora di gara praticamente da spettatore non pagante, si accende nella parte finale ma senza mai creare pericoli veri alla porta di Audero.

Immobile 6,5 – La sua media gol è già mostruosa, ma a Marassi diventa ancora più impressionante. Trafigge Audero al primo affondo, sfiora la doppietta calciando sul palo. Sembra il preludio di qualcosa di bello vanificato tutto da una ripresa con troppa sufficienza e poca cattiveria.

Zaccagni 6,5 – Costantemente isolato in avanti senza che Luis Alberto e Marusic lo appoggino. Si divora una occasione clamorosa davanti Audero nel primo tempo, prova a riscattarsi ma senza mai trovare il guizzo decisivo.

Dal 72′ Cancellieri 6 – Cercato poco e niente dalla squadra che preferisce sfondare dal lato opposto.

All. Sarri 6 – La Lazio perde due punti in modo davvero troppo ingenuo. Leziosi e sufficienti nell’area avversaria in un modo inaccettabile, bisognava dare seguito alla vittoria contro l’Inter e invece arriva un punto che lascia tanto amaro in bocca.

