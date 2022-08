Sampdoria-Lazio, i precedenti: numeri equilibrati, ma negli ultimi dieci anni…

Oggi la Lazio giocherà il primo infrasettimanale della stagione e incontrerà la Sampdoria al Ferraris di Genova. Le due squadre si sono incrociate per ben 120 volte nella loro storia, di cui 112 in Serie A. In queste 112, il bilancio è a favore dei biancocelesti: 56 sono le vittorie, 36 i pareggi e 28 le sconfitte. Invece, in terra blucerchiata i numeri sono a dir poco equilibrati: considerando anche le partite di Serie B e quelle di Coppa Italia, infatti, le vittorie sono state 20, 17 i pareggi, e le sconfitte 19.

Negli ultimi dieci anni, però, è la Lazio ad aver avuto la meglio più volte. Nel 2012/13 la partita è finita 0-1 (Hernanes), nel 2013/14 in parità con il risultato di 1-1 (Soriano, Cana), l’unico pareggio degli ultimi anni. Nella stagione 2014/15 si è tornati alla vittoria per 0-1 (Gentiletti) per poi perdere l’anno successivo per 2-1 (Djordjevic, Fernando, De Silvestri). Nel campionato 2016/17, la Lazio torna a vincere al Ferraris per 1-2 (Milinkovic, Parolo, Schick) per poi ripetersi esattamente un anno dopo con lo stesso risultato (Zapata, Milinkovic, Caicedo). Terminò 1-2 (Caicedo, Caicedo, Quagliarella) anche la partita della stagione 2018/19, invece l’anno successivo è stata la volta di un risultato più tondo: il match infatti terminò 0-3 (Immobile, Immobile, Correa). L’ultima vittoria della Samp risale alla stagione 2020/21, quando si è imposta a sua volta per 3 reti a 0 (Quagliarella, Augello, Damsgaard), mentre l’ultima vittoria della Lazio risale alla scorsa stagione, quando ha portato i tre punti a casa con il risultato di 1-3 (Milinkovic, Immobile, Immobile, Gabbiadini).

