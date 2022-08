Sampdoria-Lazio, Sarri nel pre partita: “Oggi una partita pericolosa. Luis Alberto? Deve continuare così, ci sta dando tanto”

Alle 18:30 Sampdoria e Lazio scendono in campo a Marassi per la quarta giornata di Serie A. Gli uomini di Giampaolo in cerca di riscatto dopo la batosta di Salerno, i biancocelesti per trovare continuità dopo la vittoria con l’Inter. Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “È una partita pericolosa dal punto di vista mentale essendo una infrasettimanale e c’è il rischio di non avere la stessa mentalità avuta con l’Inter, ma se vogliamo continuità dobbiamo fare un passo in avanti in questo. Il pericolo di oggi è affrontare degli avversari che secondo me hanno un valore superiore rispetto alla classifica dell’anno scorso e a quella attuale. Hanno sbagliato una partita, probabilmente dopo la grande prova con la Juventus hanno avuto un calo mentale, però ho visto le due gare con Sampdoria e Juventus, sono state di buon livello: dobbiamo aspettarci quella versione della Sampdoria. Luis Alberto? E’ un giocatore che in questo momento ci sta dando tanto, sia che gioca venti minuti che sessanta. Ha un buon livello di applicazione, deve continuare così. Ha passato un’estate non serena, ma ora mi sembra completamente dentro il nostro gruppo”.

