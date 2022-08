Sampdoria-Lazio, Sarri: “Partita con buona mentalità, è mancata cattiveria. Felipe Anderson? Non sembra nulla di grave”

Al termine di Sampdoria-Lazio il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “Buona partita con una buona mentalità, era pericolosissima per noi messa in mezzo a due partite difficili. L’unica grande responsabilità che abbiamo è non averla chiusa. le partite vanno chiuse, poi al 93esimo può succedere quello che è successo a noi. Ci è mancata cattiveria, siamo stati leziosi in situazioni che ci avrebbero portato in doppio vantaggio con partita chiusa. Abbiamo fatto una partita con la mentalità giusta. Se arrivi scarico come in altre partite non scendi in campo. Qui abbiamo fatto bene. Felipe Anderson? Ha un taglio grande quindi non sembra nulla di grave, vediamo se lo recuperiamo tra tre giorni“.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: