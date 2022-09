Bonanni: “Milinkovic credo che avrebbe voglia di fare la Champions, ma a Roma sta bene. Lazio-Samp? Ottima partita, se Marcos Antonio…”

L’ex calciatore Massimo Bonanni, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, per parlare di calciomercato e non solo. Bonanni, che ha vestito anche la maglia della Lazio, oltre a quella della Sampdoria, Palermo e Pescara, ha detto la sua sul pari dei biancocelesti di ieri in casa della Sampdoria. Queste le sue parole: “La Lazio ha fatto per 89 minuti un’ottima partita. Se Marcos Antonio gestiva meglio la palla non prendeva il gol. La prestazione rimane comunque”.

Inoltre, in questa ultima giornata di calciomercato estivo, l’ex Lazio si è espresso anche su Milinkovic-Savic: “Milinkovic credo che avrebbe la voglia di andare a fare la Champions, ma a Roma sta bene e lo sta dimostrando anche sul campo. Uno insofferente non farebbe certe prestazioni. Mi sembra strano che nessuno in Europa ci abbia provato veramente a prenderlo. Bene per la Lazio però”.

