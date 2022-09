Calciomercato Lazio, Di Marzio: “Si sta sbloccando Acerbi all’Inter”. La situazione

Uno dei nuovi acquisti della Lazio Mario Gila ieri ha fatto il suo esordio in Serie A. Subentrato a pochi minuti dalla fine della gara contro la Sampdoria a Romagnoli, ha avuto modo di far vedere subito la sua agilità in uscita e nei passaggi, mostrandosi una valida alternativa. Sui social si è detto felice per l’esordio in Serie A, seppur il risultato non abbia sorriso ai biancocelesti come si immaginava guardando alla gestione della gara da parte dei ragazzi di Sarri. “Felice per l’esordio ufficiale in , un po’ meno per il risultato ma siamo sulla strada giusta” ha scritto il difensore su Instagram.

