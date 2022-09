CdS| Lazio, tanto possesso ma poca concretezza. Due punti persi dopo una buona gara

La Lazio sembrava che avesse la vittoria in pugno, quando al 92′ Gabbiani torna al gol e regala ai blucerchiati un prezioso punto. Splendido l’assist di tacco di Milinkovic per Immobile, che sblocca il match al Ferraris e segna il suo 184° gol in Serie A eguagliando Batistuta. Ad innescare il gigante serbo è stato però il lancio di Romagnoli, che ha ripetuto il passaggio anche pochi minuti dopo sull’azione del palo di Immobile. Nel secondo tempo la Lazio si assopisce, non attacca più la porta come nella prima frazione di gioco. Il pareggio arriva dopo la riconquista della palla da parte di Rincon, che serve Gabbiani in area di rigore davanti a Provedel che non può nulla per evitare la rete del pari. Vittoria sfumata per i biancocelesti che lasciano due punti indietro. Luis Alberto viene schierato dal 1′, parte bene, nel secondo tempo si vede meno. Resta sicuramente dell’amaro in bocca ai biancocelesti, le occasioni per chiudere il match ci sono state a più riprese, dovranno imparare a sfruttarle meglio.

Gazzetta dello Sport

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: