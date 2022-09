FORMELLO – Seduta di scarico dopo la Samp. Nessun problema per Romagnoli e Felipe Anderson

Dopo il brillante successo casalingo contro l’Inter, la Lazio si prepara per la trasferta di mercoledì, quando affronterà la Sampdoria al Ferraris. Dopo la seduta di scarico di ieri, i biancocelesti sono tornati ad allenarsi a Formello nel pomeriggio odierno, con Pedro che è stato l’unico assente di giornata: lo spagnolo ha problemi alla caviglia sinistra ed è in forte dubbio per la trasferta di mercoledì. Terminato il riscaldamento iniziale, fatto di torello, attivazione atletica ed esercizi basati sulla rapidità, gli uomini di Sarri hanno lavorato dal punto di vista tattico con due formazioni schierate con il 4-3-3. La seduta è andata avanti con una partitella a campo ridotto, terminata a seguito di esercitazioni sulle palle inattive. In vista della gara con la Sampdoria, si va verso la conferma del pacchetto difensivo, con Lazzari che si è allenato regolarmente dopo i problemi influenzali degli scorsi giorni. I maggiori nodi da sciogliere per il tecnico toscano riguardano il centrocampo: da capire chi tra Cataldi e Marcos Antonio partirà titolare. In mezzo al campo probabile la conferma di Milinkovic, accompagnato da uno tra Vecino e Luis Alberto, con lo spagnolo che scalpita dopo lo splendido gol contro l’Inter. In avanti probabile la conferma del trio composto da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: