Il Tempo| Ultimo giorno di mercato, ultima occasione per cedere Acerbi. Difficile arrivi un terzino sinistro alla Lazio

La Lazio butta due punti dalla finestra dopo aver dominato la partita, errore di Cancellieri che si fa strappare il pallone da Rincon, filtrante per Gabbiadini che fa l’1-1. La Samp ha segnato proprio ieri sera il primo gol della sua stagione. Inutile la perla iniziale di Immobile su assist al bacio di Milinkovic (tacco da far vedere nelle scuole calcio), il palo di Ciro, tante occasioni potenziali sprecate per un’insana voglia di entrare nella porta di Audero con il pallone. Il gioco è stato sempre in mano ai biancocelesti ma Zaccagni ha fallito il raddoppio e anche Ciro, stavolta, è stato troppo altruista nel triangolare con i compagni in area di rigore invece di forzare il tiro. Ultimo giorno di mercato, ultima occasione per cedere Acerbi. Dopo la vittoria contro la Cremonese, Simone Inzaghi è stato molto chiaro nel chiedere a gran voce un centrale di difesa. Il trasferimento del difensore all’Inter era cosa fatta, poi il veto di Zhang che ha bloccato tutto. Oggi la verità. Ci sono molte meno chance che possa arrivare un terzino sinistro alla Lazio. Negli ultimi giorni c’era stato un nuovo sondaggio per Valeri della Cremonese: complicato che il club lombardo lo ceda. Intanto sono stati ceduti Dziczek in Polonia e Kijine in Belgio. Nessuna preoccupazione per Felipe Anderson che ha solo un taglio, neanche per le condizioni di Romagnoli, uscito per un indurimento all’adduttore della coscia sinistra, probabilmente un crampo.

