Lazio Primavera, ecco il programma per la nuova stagione

La Lazio Primavera, dopo il fallimento dello scorso anno nel non essere riuscita a tornare in Primavera 1, si appresta ad affrontare un’altra stagione nella serie inferiore. Consegnate le chiavi della panchina a Stefano Sanderra, l’obiettivo unico è ora quello di tornare in massima serie per riportare la Primavera della Lazio ad alti livelli.

Il percorso in Primavera 2 inizierà fuori casa: si partirà infatti da Ascoli il fine settimana del 10 settembre con gli orari ancora da definire. La prima partita in casa, in programma invece per la settimana dopo, vedrà i biancocelesti affrontare il Monopoli. Il girone d’andata dovrebbe concludersi intorno al 21 gennaio con la gara casalinga contro il Perugia, mentre l’intero campionato il 13 maggio.

