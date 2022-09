Sampdoria-Lazio, ecco chi è l’MVP della sfida secondo i lettori di LazioPress.it

Nella sua quarta sfida di Serie A, la Lazio ha pareggiato in casa della Sampdoria per 1-1. Un pareggio amaro per la squadra di Sarri, in vantaggio per tutta la gara, ma poi rimontata sul finale ai minuti di recupero. A seguitodella sfida, la redazione di LazioPress.it ha aperto un sondaggio ai propri lettori sull’MVP dell’incontro: a vincere è stato Milinkovic Savic con 406 voti. Anche ieri il centrocampista serbo è stato autore di una grande prova, fornendo l’ennesimo spettacolare assisti (di tacco) per la rete di Immobile. Gli altri partecipanti al sondaggio erano Immobile (arrivato secondo), Romagnoli (arrivato terzo) e Cataldi (ultimo).

