Sampdoria-Lazio, Marcos Antonio: “Un peccato, testa alta e andiamo avanti” – FOTO

La Lazio pareggia fuori casa per 1-1 nella sfida contro la Smpadoria valida per la quarta giornata di Serie A. Un punto ottenuto dopo una buona gara giocata dalla squadra di Sarri, che dopo la rete di Immobile nel primo tempo si è fatta raggiungere da Gabbiadini a pochi minuti dalla fine della sfida. Un pareggio amaro dunque per i biancocelesti, che ora dovranno affrontare il Napoli in casa nel prossimo turno. Sui propri canali social ufficiali, il centrocampista Marcos Antonio ha commentato così il risultato: ” Un peccato pareggiare così, testa alta. Andiamo Avanti!”.

Di seguito il post di Marcos Antonio:

