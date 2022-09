GdS| Sarri vs Spalletti: all’insegna del bel gioco

Questa sera ci sarà Lazio-Napoli all’Olimpico di Roma, una partita simbolica e uno scontro tra due allenatori importati per il calcio italiano ed europeo. Sarri vs Spalletti. Il tecnico del Napoli torna nello stadio in cui ha allenato per diversi anni la Roma, l’unica squadra con cui ha vinto in Italia. Sarri invece incontrerà la sua ex squadra, con la quale fece vedere un calcio magnifico, sfiorando la vittoria dello scudetto, mancata solamente per la stagione impeccabile della Juventus. Indipendentemente dalle squadre che hanno allenato, i due tecnici che si affronteranno questa sera hanno dimostrato di riuscire sempre a portare sul campo un bel gioco, improntato sull’offensiva . Stili che seppur differenti, riescono a rubare l’occhio agli appassionati di calcio alla stessa maniera, ci aspettiamo una grande partita questa sera, con un alto potenziale tecnico e tanta spettacolarità.

Gazzetta dello Sport

