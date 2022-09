Lazio-Napoli, Di Lorenzo: “Grande vittoria contro una grande squadra”

Al termine diil capitano del Napoli Di Lorenzo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “Una grande vittoria contro ina grande squadra. Dovevamo rifarci del Napoli, siamo contenti anche per i tifosi, dovevamo vincere per loro. Siamo un gruppo nuovo e dobbiamo conoscerci ancora, ma abbiamo tutte le qualità per far bene. Abbiamo avuto una battuta d’arresto in casa ma abbiamo ancora tante partite da giocare e oggi abbiamo dato un bel segnale. Kvara ha grandi qualità e gioca bene. ma tutti quelli che sono arrivati sono grandi giocatori e grandi ragazzi. Classifica? Ancora è presto. Abbiamo molte partite davanti e dobbiamo fare più punti possibili”.

E’ poi intervenuto anche ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “Non siamo scesi in campo e abbiamo preso un gol a freddo. Poi abbiamo fatto una grande rimonta contro una squadra in salute e che sta crescendo. Vincere è importante anche per il morale“.

