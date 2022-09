Lazio-Napoli, Sarri rincontra il suo passato: da quando è nella Capitale nessuna vittoria contro la sua ex squadra

Tra poche ore andrà in scena la quinta sfida di Serie A, che vedrà scontrarla Lazio affrontare il Napoli all’olimpico alle ore 20:45. le due squadre sono pronte a darsi battaglia e a ritrovare i tre punti, in quanto entrambe vengono da un pareggio di 1-1. I biancocelesti hanno subito il gol del pari negli ultimi minuti di gioco contro la Sampdoria, i partenopei invece sono stati fermati in casa dal Lecce neopromosso. Le due formazioni hanno dunque voglia di riscatto, con la Lazio che avrà dalla sua parte il vantaggio del pubblico (40 mila i biglietti venduti). Questo perché quella contro il Napoli è sempre una sfida speciale: lo sa bene Maurizio Sarri, che questa sera incontrerà nuovamente il suo passato.

Il mister oggi sulla panchina della Lazio, ha allenato il Napoli dal 2015 al 2018, anni in cui si è messo in luce come tecnico per il gioco espresso da quella squadra. Un gioco che, come lui stesso ha affermato, difficilmente potrà ripetersi in altre formazioni sotto la sua guida per qualità tecnica e sinergia tra i giocatori. Oggi, alla sua seconda stagione da allenatore della Lazio, Sarri si ritrova faccia a faccia con la squadra che lo ha consacrato, portandolo ad allenare in Premier League il Chelsea con cui ha vinto un Europa League e la Juventus in Italia con cui ha vinto uno Scudetto. Tuttavia, i suoi precedenti contro il Napoli da quando siede sulla panchina biancoceleste, non sono del tutto a favore.

I partenopei, alla prima di Sarri al Diego Armando Maradona hanno surclassato la Lazio per 4-0, per poi ottenere la vittoria anche all’Olimpico nel girone di ritorno per 1-2. Da quando è nella Capitale dunque, il tecnico non ha ancora mai vinto contro il suo vecchio club. Altrove, ci è riuscito solo una volta quando la sua Juventus riuscì ad avere la meglio contro gli azzurri per 4-3.

