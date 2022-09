Lazio-Napoli, Spalletti nel pre partita: “Oggi gara di livello, biancocelesti costruiti per giocare la Champions”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha presentato la sfida in programma tra pochi minuti contro la Lazio.

Queste le sue parole:

“I miei ragazzi hanno fatto vedere di avere già delle misure di collettivo, delle distanze. Sono stati bene in campo, probabilmente l’ultima gara non siamo stati così feroci, cattivi, come dobbiamo fare di solito. Questo ci ha permesso di far recuperare qualcuno. Quella di questa sera sarà una partita di livello, loro giocano un buonissimo calcio. La Lazio è stata costruita fin dall’anno scorso per giocare così, è club che mira alla Champions come noi. Partita importante, tre punti importanti. Ma è presto per trarne delle conclusioni. Sensazioni buone in questi minuti, i ragazzi hanno dimostrato che sanno vivere l’attesa della partita. Siamo fiduciosi”.

