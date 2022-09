PAGELLE – Zaccagni e Felipe ci provano, gli altri big latitanti. Provedel evita un passivo peggiore

Provedel 7 – Evita un passivo più pesante con un paio di tuffi a togliere il pallone dalla porta e ringraziando il palo due volte. Sfortunato nell’occasione del pareggio di Kim mentre non poteva nulla su Kvaratskhelia.

Lazzari 6 – Affronta il georgiano senza timore obbligando Spalletti a spostarlo centralmente, scelta purtroppo poi vincente. Si procura un rigore che poteva riaprire la partita ma solo Sozza non lo vede.

Dall’84’ Hysaj SV

Patric 5,5 – Inizia molto bene aiutando Lazzari su Kvaratskhelia e raddoppiando su Osimhen. Le difficoltà arrivano nella ripresa quando i napoletani entrano con troppa facilità in area, lo spagnolo non combina guai ma soffre.

Romagnoli 5,5 – Per la prima volta in stagione la fase difensiva biancoceleste vive momenti di estrema difficoltà, prova a non rinculare troppo in area ma la sua voglia naufraga di fronte alla veemenza ospite.

Marusic 5,5 – Nessuna topica grave ma è l’elemento che va più in apnea sugli affondi azzurri, poco supporto alla manovra offensiva.

Milinkovic 5 – Sbraita tanto ma combina poco, anche lui entra nel tunnel del nervosismo post episodio fra Lazzari e Mario Rui che sancisce la sua sparizione dal campo. Deve trovare lo smalto migliore, purtroppo in queste gare serve il miglior serbo.

Cataldi 5,5 – Prima parte di gara positiva con ottima circolazione del pallone, soffre quando il Napoli alza il baricentro e i ritmi perdendo ogni riferimento. Nella ripresa entra in totale affanno tra stanchezza e nervosismo.

Dal 75′ Basic 6 – Qualche pallone gestito in modo arrugginito ma almeno si vedono dei calci d’angolo battuti in maniera interessante.

Luis Alberto 5 – Non riesce mai a prendere per mano la squadra, unica giocata un filtrante in profondità per Immobile. Poteva essere una grande occasione per lui, è andata male.

Dal 53′ Vecino 5 – Doveva garantire quantità in mezzo al campo e centimetri nell’area avversaria, non combina ne l’uno ne l’altro. Bocciato in versione regista.

Felipe Anderson 6,5 – Prima accelerazione bruciante con Mario Rui che non riesce a contenerlo e il brasiliano che serve il pallone del vantaggio a Zaccagni, non altrettanto bravo per Luis Alberto pochi minuti dopo.

Dall’84’ Cancellieri SV

Immobile 5 – Tanta generosità, poca lucidità e nessun tiro in porta. Doveva essere uno dei trascinatori nel momento di difficoltà, cade anche lui nell’isteria collettiva concludendo poco.

Zaccagni 6,5 – Controllo e palla in buca d’angolo al primo pallone toccato, una serie di buoni movimenti nel primo tempo ma non trova mai il supporto dei suoi compagni di fascia.

Dal 53′ Pedro 6 – Entra nel momento migliore del Napoli, prova a dare la scossa con un paio di iniziative personali senza trovare fortuna.

All. Sarri 5 – Facile parlare a posteriori ma la domanda sorge spontanea: perchè non replicare le scelte fatte con l’Inter? Luis Alberto dall’inizio e Vecino a gara in corso non hanno funzionato. Arriva la prima sconfitta stagionale, ora testa all’Europa.

