EUROAVVERSARIE | Sconfitta casalinga per il Midtjylland. Il Feyenoord vince in rimonta, pareggia lo Sturm Graz

Quattro giorni all’inizio della nuova edizione, 2022/2023, di Europa League. Competizione a cui parteciperà, grazie al quinto posto della scorsa Serie A, anche la Lazio. I biancocelesti sono stati inseriti nel Gruppo F della competizione europea, insieme al Feyenoord, Midtjylland e Sturm Graz.

Nella giornata di ieri, oltre alla squadra di Sarri uscita sconfitta nella sfida casalinga contro il Napoli (1-2), sono scese in campo anche due euroavversarie dei biancocelesti. Il primo è stato lo Sturm Graz: alle 17:00, gli austriaci non sono andati oltre il pari a reti bianche contro l’Hartberg. Lo 0-0 permette allo Sturm Graz di salire a quota 12 punti dopo 7 giornate di campionato. Terzo posto consolidato, ma le prime due allungano rispettivamente di 5 (LASK 2°) e 6 (Salisburgo 1°) punti.

Alle ore 21:00 invece è stato il turno del Feyenoord. Gli olandesi, primi avversari della Lazio nella fase a gironi, erano impegnati nella trasferta in casa del G.A. Eagles dell’ex biancoceleste Bobby Adekanye. Dopo una partenza in salita, con in padroni di casa in vantaggio per 2-0 dopo 13 minuti, è arrivata la rimonta: prima il 2-2 al primo tempo con la doppietta di Danilo, poi Dilrosun al 56° e Szymański al 79°, hanno portato il risultato sul 2-4. Inutile il terzo gol del G.A. Eagles nei minuti di recupero. Il successo per 3-4, porta il Feyenoord al secondo posto in classifica con 13 punti dopo 5 giornate di Eredivisie. Meglio ha fatto solo l’Ajax, in testa a punteggio pieno.

Quest’oggi invece ha chiuso il quadro il Midtjylland: la squadra danese è uscita sconfitta dalla sfida, tra le mura amiche, contro l’AaB Aalborg. Lo 0-2, maturato tra primo e secondo tempo, equivale alla terza sconfitta dopo 8 giornate di campionato. Sono 9 i punti raccolti, frutto di 2 vittorie e 3 pareggi. La testa della classifica, occupata dai Randers, dista già, momentaneamente, 9 punti.

