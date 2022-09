GdS | Sarri giù pesante: “Gli arbitri? Sono scarsi o prevenuti”

Tutta la rabbia di Maurizio Sarri nel dopo partita.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico della Lazio non ha digerito la direzione dell’arbitro Sozza su più fronti. “Contatto in area su Lazzari? Palese errore dell’arbitro a non dare rigore. Mi sembra ci sia molto poco da commentare, e devo dire che ci sta anche un fallo subito da noi sul calcio d’angolo, Kim spinge Luis Alberto e anche se la palla non è partita l’arbitro deve interrompere e deve far riprendere posizione. Questo nell’era del Var, o sono scarsi o c’è la soluzione B che è più preoccupante. In partita così fondamentalmente corretta l’arbitro ha trovato il modo di ammonire tutti i nostri giocatori: vengono prevenuti e ce lo dicono, come dopo la partita col Bologna. Il designatore deve prendere provvedimenti seri e pesanti. La società deve intervenire. Se fossi il presidente chiederei subito un confronto con Rocchi. L’atteggiamento del Var è stato inquietante. Siamo stati in grande difficoltà in avvio di ripresa, ma poi siamo cresciuti e potevamo pareggiarla, il Napoli poteva vincerla anche in un altro modo, ma ci lascia un po’ di rabbia”.

