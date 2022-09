Il Tempo | La Lazio lavora sul progetto Flaminio

Prima sconfitta stagionale per i biancocelesti.

Come riportato da Il Tempo, la squadra di Spalletti gioca meglio ma viene negato un rigore su Lazzari: la sbracciata di Mario Rui è netta, il giocatore rimane a terra, ma niente penality. Solo ammonizione per l’azzurro. Ora altre due partite in casa con Feyenoord e Verona, ma la Lazio esce ridimensionata da questo altro scontro diretto.

