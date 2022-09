Lazio-Napoli, le parole di Sarri sull’arbitraggio irritano e stupiscono L’AIA

Si è conclusa ieri la sfida di campionato tra Lazio e Napoli con il risultato di 1-2 per i partenopei. La gara è terminata non con poche polemiche per l’arbitraggio condotto dal direttore di gara Sozza. Molti episodi sono andati a sfavore dei biancocelesti, dai mancati cartellini gialli per i giocatori del Napoli all’episodio più eclatante: quello del rigore su Lazzari. La conduzione da parte dell’arbitro della sfida è stata criticata da giocatori e allenatore biancoceleste a fine partita. Sarri si è infatti espresso duramente sostenendo come: “O gli arbitri sono scarsi o c’è una soluzione B che è preoccupante”. Frasi che, secondo quanto riportato da Gazzetta.it, hanno generato stupore ed irritazione da parte dell’AIA. Per l’associazione arbitri italiani, la direzione dell’incontro di Sozza è stata giudicata positivamente.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: