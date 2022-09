Il Tempo| L’Europa League è l’occasione per molti giovani di mettersi in mostra

Giovedì alle ore 21, inizierà l’Europa League della Lazio. Arriva a Roma il Feyenoord. Il calendario fitto impone rotazioni di formazione, per alcuni l’impegno europeo può rappresentare l’occasione per mettersi in mostra e rilanciare la propria candidatura. Va bene risparmiare alcuni big, ma la scorsa stagione deve servire da lezione: il ko con il Galatasaray, affrontato all’esordio in trasferta, finì per condizionare il girone chiuso poi al secondo posto proprio dietro ai turchi. Riposerà almeno uno tra Patric e Romagnoli, Gila e Casale scalpitano per una chance dall’inizio. Per l’ex Verona sarebbe la prima ufficiale in maglia biancoceleste. Sulle fasce maglia in arrivo per Hysaj, entrato in corsa con il Napoli e adesso pronto a dare il cambio a Lazzari o Marusic. Anche Radu spera, finora non è mai stato impiegato. L’avvicendamento, salvo sorprese, ci sarà tra i pali. Provedel tornerà con il Verona, Maximiano prepara il riscatto dopo l’errore commesso il 14 agosto contro il Bologna. Parecchi dubbi invece a centrocampo: Marcos Antonio e Basic, finora i meno utilizzati del reparto, potrebbero partire dal primo minuto insieme a uno tra Luis Alberto e Vecino. Milinkovic è destinato alla panchina. Davanti dipende dalle condizioni di Pedro, rientrato in extremis tra i convocati di sabato per un problema alla caviglia. Le prove tattiche scatteranno domani, scalpita anche Cancellieri per una chance dal 1′.

Il Tempo

