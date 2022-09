Giudice sportivo, squalificato per un turno Cataldi: multata la Lazio

In mattinata sono uscite diverse notizie in merito ad una presunta condanna per evasione nei confronti di Ciro Immobile. Il capitano biancoceleste ha appena risposto alle accuse pubblicando un messaggio sul proprio profilo Instagram:

“Rispondo agli articoli di questa mattina che parlano di una mia vicenda personale: senza entrare nelle questioni tecniche che lascio chiarire ai professionisti, tengo a ribadire innanzitutto la mia buona fede rispetto alle contestazioni mosse tempo fa dall’Agenzia delle Entrate e, cosa più importante, ricordo che l’importo richiesto era stato già bonificato prima della pubblicazione della sentenza della Cassazione. 🍋🍋🍋 con affetto CI17😉“.

Dopo il post pubblicato su Instagram, il capitano biancoceleste ha mandato un messaggio piuttosto chiaro anche ai vari giornali che hanno cavalcato la notizia. Ecco le sue parole:

“Ci tenevo a ringraziare tutte le prime pagine che hanno pensato a me, non mi era mai capitato di finire in prima pagina neanche quando ho vinto la scarpa d’oro! So soddisfazioni, grazie di cuore!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ciro Immobile (@ciroimmobile17)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: