Lazio, nota del club in difesa di Ciro Immobile: “Mai ha messo in discussione le qualità umane”

“Ciro Immobile aveva da mesi risolto tempestivamente le pendenze tributarie, risalenti a dieci anni fa, riportate oggi da un quotidiano. La Società, che mai ha messo in discussione le qualità umane, prima ancora che sportive, di Ciro Immobile, rinnova il suo affetto e la sua stima per il Capitano“, questo il comunicato appena pubblicato dalla società biancoceleste in merito all’articolo apparso stamattina su La Repubblica con il seguente titolo: “Evasione fiscale, condannato Immobile: nei guai per il doppio ruolo di Moggi jr“.

