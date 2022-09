L’Europa League esalta Immobile: “15 gol in 25 partite” – FOTO

Attraverso un post pubblicato sui propri canali social, l’Europa League ha messo in evidenza il cammino di Ciro Immobile con la maglia della Lazio nella competizione europea, che lo ha visto segnare 15 gol in 25 partite. Nel post ci sono più immagini, con Immobile immortalato nelle varie stagioni in biancoceleste.

