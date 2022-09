Europa League: Lazio-Feyenoord, quote e scommettitori per Sarri. Immobile, il gol del record a 1,90

ROMA – Dopo 20 gol in 30 gare giocate nelle Coppe, per i bookmaker l’occasione è propizia per portare il bottino a 21 reti, staccare Simonee realizzare un nuovo record con la maglia dellaCiroè il protagonista atteso nelle quote della partita che la squadra digiocherà domani contro il Feyenoord, nella prima giornata di Europa League. Il bomber biancoceleste svetta nelle scommesse sui marcatori, con il gol del primato offerto a 1,90 su Planetwin365; più indietro la sua controparte biancorossa, Danilo, già a cinque reti in Eredivisie ma ora dato a 3,35. Quote biancocelesti anche per il risultato della partita, con la Lazio avanti a 2,00 – sarebbe la prima vittoria laziale dopo i due precedenti nella Champions 99/00 – il Feyenoord a 3,40 e il pareggio a 3,75.

Per quanto riguarda le preferenze di gioco, il 47% delle giocate è andato su Sarri, mentre per Slot c’è il 28%. Risultato a parte, gli analisti si aspettano una partita subito vivace e ricca di spettacolo: l’Over 2,5 è a quota bassa (1,60), così come il Goal, dato a 1,51. La Lazio parte favorita anche per la corsa al primo posto del gruppo F, a 1,90, anche in questo caso davanti agli olandesi (3,75) mentre Midtjylland e Sturm Graz sono lontani a 6,75 e 7,00.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: