Feyenoord, i convocati di Slot por la sfida contro la Lazio

E’ appena uscita la designazione arbitrale di Lazio-Verona e a dirigere il match sarà Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia. La società ha ricordato i precedenti con l’arbitro toscano: “Ha già diretto i biancocelesti in 20 occasioni: il bilancio complessivo dei precedenti è lievemente favorevole alla Lazio che ha vinto in 10 di questi match, pareggiato in 3 e perso in 7. L’ultimo precedente con il fischietto toscano risale al derby di ritorno della scorso anno (mentre nella sfida d’andata era stato designato al V.A.R.).”

