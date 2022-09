Paideia, Romagnoli sottoposto ad accertamenti di routine – FOTO

Come comunicato ufficialmente dalla società su Twitter, questa mattina Alessio Romagnoli si è recato nella nuova struttura della Paideia, la Paideia International Hospital. Il difensore si è sottoposto ad esami strumentali periodici di routine, quindi nessun problema fisico per il centrale che dovrebbe essere regolarmente in campo contro il Verona.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: