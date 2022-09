CdS| Lazio-Feyenoord, tanti i ballottaggi per questa sera

Questa sera si giocherà Lazio-Feyenoord, sarà il debutto in Europa League di questa stagione. Sarri vuole fare bene nella competizione e lo ha ripetuto in conferenza, non è da sottovalutare nessuna squadra. È un trofeo che richiede una grande spesa di energie, la Lazio infatti si troverà a giocare con una cadenza insolita, con i Mondiali alle porte tutto è più frenetico. Cancellieri nei giorni scorsi ha avuto qualche linea di febbre ma sarà disponibile per il match, Sarri crede nel ragazzo e stasera potrebbe dargli una chance dal 1′. Maximiano dovrebbe prendere il posto di Provedel. Uno tra Gila e Casale, farà coppia con Patric per completare la coppia difensiva della Lazio, a centrocampo soliti rebus, Basic o Vecino dovrebbero scendere in campo per far riposare uno tra Milinkovic e Luis Alberto. Lazzari potrebbe sedersi in panchina, il suo sostituto sarà con molta probabilità Hysaj. Pedro è ancora fermo e non sarà rischiato. Sono passati sette anni e Milinkovic è ancora a Roma, dopo sette anni, contro ogni pronostico. Tante le voci intorno a lui in ogni sessione di mercato, ma alla fine veste sempre la maglia biancoceleste, regalando gioie ai tifosi laziali, questa sera sarà la trecentesima partita con l’aquila sul petto, un traguardo importantissimo per il calciatore, i tifosi e la società.

Corriere dello Sport

