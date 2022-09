GdS| Sarri, sì al turnover ma senza rivoluzionare la squadra

Non tornare sulla questione delle vicende arbitrali e le proteste di Sarri nel post partita con il Napoli era praticamente impossibile, infatti ieri in conferenza stampa l’argomento è stato tirato in causa. Il mister della Lazio non si pente, convinto delle sue parole, sente di aver subito un torto e sente che l’intero popolo laziale, insieme alla squadra e alla società siano stati penalizzati e lo ha fatto presente, con le più limpide dichiarazioni. La Lazio questa sera affronterà per la decima volta un debutto stagionale in Europa League, i biancocelesti sono la seconda squadra per numero di partecipazioni e partite giocate in questa competizione. Il Feyenoord è una squadra da non sottovalutare, Sarri sa bene come funziona l’Europa League e non intende almeno per questo momento della stagione, rivoluzionare la squadra. L’obiettivo è fare punti, senza lasciare niente indietro, potrebbero scendere in campo dal 1′ Maximiano, Casale, Hysaj e Basic, per far riposare i titolari di queste prime cinque di Serie A, senza stravolgere troppo la formazione.

Gazzetta dello Sport

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: