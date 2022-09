Lazio-Feyenoord, Felipe Anderson nel post partita: “Siamo più forti della scorsa stagione, ma dispiace aver lasciato punti nelle ultime giornate”

Al termine di Lazio-Feyenoord, è intervenuto Felipe Anderson ai microfoni di SkySport. Ecco le sue parole: “Mi piace giocare quando riusciamo ad avere baricentro alto. Lazio più forte della scorsa stagione, abbiamo iniziato bene. Siamo più concreti, ma dobbiamo comunque migliorare perché non siamo soddisfatti di ciò che abbiamo lasciato nelle ultime partite. Ci dispiace perché per stare in alto in classifica servono i risultati. Io ho caratteristiche di accelerazione, con Sarri possiamo sfruttarle. Se diventa tutto automatico, porterà grandi risultati per me e per tutti gli esterni. Se mister e squadra contano su di me io farò di tutto per ripagare la loro fiducia.”

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: