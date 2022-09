Lazio-Feyenoord, i precedenti dei biancocelesti contro le squadre olandesi

La Lazio si prepara alla sua prima partita di Europa League in programma stasera alle ore 21:00 presso lo stadio Olimpico di Roma. I biancocelesti affronteranno il Feyenoord, squadra olandese protagonista la passata stagione della finale di Conference League persa contro la Roma. Proprio la Società di Rotterdam è stato il primo club olandese affrontato dalla Lazio nelle competizioni europee: il tutto accadde in Champions League nella stagione 1999/2000, quando la squadra allora allenata da Eriksson perse nella gara d’andata per 2-1, e strappò uno 0-0 al ritorno.

Il secondo club dei Paesi Bassi affrontato dalla Lazio in Europa è stato Psv Eindhoven, due anni dopo l’incontro con il Feyenoord. In quell’occasione i biancocelesti persero per 1-0 in Olanda, per poi ottenere il successo per 2-1 nel ritorno a Roma. Dopo alcuni anni poi, ecco nuovamente un’altra squadra olandese: nel 2017 infatti gli uomini di Inzaghi si scontrarono con il Vitesse proprio in Europa League. Nella sfida d’andata ad Arnhem la Lazio vinse con un rocambolesco 3-2, mentre al ritorno finì 1-1.

Il bilancio dei risultati dunque ottenute dai biancocelesti contro le squadre olandesi è di: 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Già da questa sera la Lazio di Sarri proverà ad incrementare il numero dei successi contro i club provenienti dai Paesi Bassi, contro cui il tabellino è sempre stato complessivamente equilibrato.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: