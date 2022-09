Lazio-Feyenoord, prima del calcio d’inizio un minuto di raccoglimento per la Regina Elisabetta

A pochi minuti dall’inizio della sfida tra Lazio e Feyenoord, il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: “L’Europa League è diventata una competizione importante. Siamo favoriti nel girone e come tali ci dobbiamo confermare già da questa sera. Gila è un giocatore interessante, moderno, veloce e con tanta tecnica. E’ un po’ inesperto a livello internazionale, tuttavia mi aspetto una grande partita da parte sua. Abbiamo costruito una squadra lunga, anche grazie all’esperienza della scorsa stagione. In estate sono ci stati investimenti importanti per fare bene in tutte le competizioni, penso la squadra sia lunga. Starà al mister decidere chi e quando farli giocare. Il Feyenoord ha cambiato molto rispetto alla scorsa stagione, la squadra dell’anno passato la conosco bene, meno quella odierna. La loro fase difensiva è un punto debole, possiamo metterli in difficoltà“.

