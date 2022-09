UEL | Conferenza Slot: “Il gioco di Sarri lo apprezzavo dai tempi del Napoli. La Lazio ha ottimi giocatori”

Termina la sfida di Europa League tra Lazio e Feyenoord con il risultato di 4-2 peri biancocelesti. A dirigere la gara l’arbitro Ricardo De Burgos, assieme agli assistenti Palomar, De Francisco e il IV uomo Munuera. Una gestione della partita tranquilla per il fischietto spagnolo, che ha assegnato un’ammonizione per parte: la prima su Felipe Anderson durante il primo tempo, la seconda nella ripresa per Idrissi del Feyenoord. Gli episodi arbitral si sono intensificati verso il finale di gara, quando De Burgos ha assegnato giustamente un rigore a favore della squadra olandese per un fallo commesso da Cataldi nella propria area. Successivamente, a pochi minuti dal termine della sfida, il fischietto spagnolo ha nuovamente assegnato un tiro dagli undici metri per il Feyenoord, poi giustamente annullato a seguito dell’On-field review al VAR.

