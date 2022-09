FORMELLO – Scarico e prove tattiche. Per l’Hellas scalpita Marcos Antonio

Il cammino della Lazio in Europa League parte con una grande vittoria. In casa contro il Feyenoord finisce 4-2 per la squadra di Sarri, con Luis Alberto, Felipe Anderson e Vecino (doppietta) gli autori del poker biancoceleste. Non c’è tanto tempo per festeggiare questo successo, visto che domenica, sempre allo Stadio Olimpico, arriverà l’Hellas Verona, per la gara numero sei di Serie A.

La Lazio infatti, come riportato sul sito ufficiale biancoceleste, riprenderà subito ad allenarsi. Per oggi infatti, venerdì 9 settembre, è in programma la seduta di ripresa al Centro Sportivo di Formello. Alle 17:30, con la ripresa dei lavori, avrà inizio la preparazione alla sfida contro i gialloblù, in programma alle ore 18:00.

