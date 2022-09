Lazio-Feyenoord, Milinkovic festeggia le 300 partite con la maglia biancoceleste | FOTO

Al 69° di Lazio-Feyenoord, in cui i biancocelesti hanno iniziato la fase a gironi di Europa League con un successo, un calciatore della Lazio ha raggiunto un importante traguardo: con l’entrata in campo al posto di Vecino, Sergej Milinkovic-Savic ha raggiunto le 300 presenze con la maglia biancoceleste! Per festeggiare questo traguardo, il Sergente, attraverso un post sul proprio profilo ufficiale Instagram, ha pubblicato un’immagine con il messaggio: “300 battaglie insieme”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sergej Milinkovic Savic (@sergej___21)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: