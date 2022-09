Lazio-Hellas, Cioffi in conferenza: “Con il Feyenoord i biancocelesti si sono allenati”

Dopo l’ottimo esordio in Europa League contro il Feyenoord, la Lazio si prepara ad affrontare l’Hellas Verona: gara in programma domenica alle 18:00. Il tecnico dell’Hellas Gabriele Cioffi ha presentato così la gara in conferenza stampa, commentando anche il match europeo della Lazio andato in scena ieri sera. Ecco le sue parole:



“La Lazio mi ha impressionato? Ni, diciamo che la partita è andata in discesa, si sono allenati. Ho visto un Feyenoord totalmente disconesso. Per andare a fare risultare a Roma ci serve il 110%, visto che l’ambiente sarà molto caldo. Siamo pronti per la battaglia e ce l’andremo a giocare. Forse saranno un po’ stanchi per la partita in Europa Legaue, ma saranno lo stesso carichi e intesi. Sarri è un maestro di calcio, si è formato da solo e quando ha vinto è perché ha insistito con le sue idee”. Lo riporta gianlucadimarzio.com.

