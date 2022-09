Lazio-Feyenoord, la Società biancoceleste celebra i quattro gol segnati alla squadra olandese – VIDEO

Martina Santoro e la Lazio Women si separano. Negli ultimi tempi c’erano stati dei problemi, i rapporti tra lei e la Lazio si erano raffreddati e non aveva più avuto molto spazio in Serie A, giocando pochissimi minuti, fino ad arrivare ad ora. La calciatrice ha quindi postato un video sui social per salutare la sua amata Lazio con una dedica commovente: “È stato un onore, un privilegio di pochi. Non avrai un posto nel mio cuore, tu sarai in ogni parte. Ti mancherò e mi mancherai; Perché adesso sì, adesso siamo soli davvero. 19anni, 6.935 giorni, 166.400 ore. Io di amarti non ho mai smesso.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Santoro (@martinasantoro22)

