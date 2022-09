Lazio Women, l’addio di Martina Santoro: “E’ stato un onore, un privilegio di pochi” – VIDEO

Nel pomeriggio di ieri si è svolto il primo allenamento post Europa League, volto a preparare la sfida di domani contro il Verona. Come sempre, erano diversi i tifosi presenti fuori ai cancelli pronti a chiedere foto o autografi ai calciatori… e all’allenatore. Come riportato da calciomercato.it, ieri anche Sarri si è fermato con i tifosi. Il tecnico era molto sorridente ed è stato molto disponibile con i suoi sostenitori, al punto di dover dire, scherzando: “Fatemi andare da mia moglie, sennò mi ammazza.” Sempre attraverso il sito di calciomercato.it sappiamo che anche Pedro, unico assente dell’allenamento di ieri, si è fermato con i tifosi; lo spagnolo non è ancora al top della forma e probabilmente non sarà neanche in panchina domenica. Queste le sue parole fuori dal centro sportivo: “Non lo so se torno domenica, lo spero. Sto bene, spero almeno di andare in panchina con i ragazzi”

