Buon compleanno Dejan Stanković: l’ex centrocampista della Lazio compie 44 anni

La giornata di oggi, non è come tutte le altre per un ex calciatore della Lazio: è il compleanno di Dejan Stanković! L’ex centrocampista biancoceleste spegne 44 candeline. Arrivato nella Capitale nel 1998, trascorre cinque anni e mezzo della sua carriera in biancoceleste, conquistando ben sei trofei: lo storico secondo Scudetto biancoceleste nella stagione 1999/2000, una Coppa Italia nello stesso anno e due Supercoppe Italiane. A livello internazionale inoltre, sono arrivate anche la Coppa delle Coppe vinta dalla Lazio contro il Maiorca nel 1998/1999 e la Supercoppa Europea 1999 contro il Manchester United. Oltre alla maglia della Lazio, in Italia ha indossato anche quella dell’Inter. Buon compleanno Dejan Stanković!

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: