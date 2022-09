Lazio-Hellas Verona, Basic nel pre partita: “Spero di sfruttare questa opportunità. Dobbiamo vincere”

Alle 18.00 Lazio ed Hellas Verona scendono in campo all’Olimpico nel match valido per la sesta giornata di Serie A. I biancocelesti per ritrovare i tre punti anche in campionato, gli scaligeri per confermarsi dopo il successo casalingo ottenuto davanti al proprio pubblico contro la Sampdoria. A pochi minuti dall’inizio del match, Toma Basic ha presentato la gara ai microfoni di Lazio Style Radio. Ecco le sue parole: “La squadra è pronta così come lo sono io. Siamo stanchi dopo i vari impegni, ma abbiamo giocato bene nell’ultima partita controllando il match. Sarà una partita simile a quella contro il Torino, loro giocano uomo contro uomo. Sappiamo cosa fare, speriamo di vincere. Oggi avrò una nuova opportunità, spero di sfruttarla al meglio“.

