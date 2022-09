Lazio-Hellas Verona, Sarri nel pre partita: “Una delle partite peggiori che potesse capitarci”

Alle 18.00 Lazio ed Hellas Verona scendono in campo all’Olimpico nel match valido per la sesta giornata di Serie A. I biancocelesti per ritrovare i tre punti anche in campionato, gli scaligeri per confermarsi dopo il successo casalingo ottenuto davanti al proprio pubblico contro la Sampdoria. A pochi minuti dall’inizio del match, Toma Basic ha presentato la gara ai microfoni di Lazio Style Radio. Ecco le sue parole: “La squadra è pronta così come lo sono io. Siamo stanchi dopo i vari impegni, ma abbiamo giocato bene nell’ultima partita controllando il match. Sarà una partita simile a quella contro il Torino, loro giocano uomo contro uomo. Sappiamo cosa fare, speriamo di vincere. Oggi avrò una nuova opportunità, spero di sfruttarla al meglio“.

Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN: “Sarà una partita difficile. Lo scorso anno abbiamo fatto una partita mediocre dopo l’Europa, quindi dobbiamo farci trovare pronti. Spero che faremo bene“.

