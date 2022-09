Lazio-Hellas Verona, Setti nel pre partita: “Non teniamo nessuno che non voglia rimanere. Abbiamo giovani di prospettiva”

Nel pre partita di Lazio–Hellas Verona, il presidente Maurizio Setti: “Dopo il risultato della prima partita, oggi siamo più sereni. Dobbiamo ancora sistemare qualcosa, a livello di forma fisica. Quando cambiamo giocatori, riceviamo spesso delle domande sul perchè li abbiamo venduti, come Zaccagni. Chi arriva qua vuole dimostrare e migliorare la sua performance. Non teniamo nessuno che non voglia rimanere. Il nuovo direttore sportivo è un grande professionista con uno sguardo a 360 gradi. I risultati si vedono alla fine, ma sappiamo di aver preso giovani di prospettiva“.

