Lazio-Verona, Casale nel post partita: “Non è stato un debutto semplice, ma ora penso solo alla Lazio”

Al termine della vittoria contro il Verona, Nicolò Casale è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio:

“Sono legato a Verona da tredici anni, per me quello di oggi è stato un debutto non semplice. In ogni caso, ora penso solo a questa maglia. Sono riuscito a mettere da parte l’emozione giocando una buona partita.

Sapevo le difficoltà della partita perché conosco le loro caratteristiche avendoci giocato fino alla scorsa stagione. Conoscevo i loro punti deboli e ho cercato di giocare su quello. Credo sia andata bene anche perché Provedel è stato poco impegnato. Ci prendiamo questi tre punti, abbiamo dato un bel segnale dopo l’impegno di Europa League.

Con il mister si sa all’ultimo chi scende in campo, durante la settimana avevo capito che poteva esserci la possibilità e quindi mi sono preparato mentalmente.

La gara di oggi è un bel segnale da parte di tutti, con tanti impegni più soluzioni si hanno e meglio è. Non siamo stati brillanti come al solito, ma bisogna sapersi adattare ad ogni tipo di partita. Quando poi si subiscono pochi tiri è sicuramente un qualcosa di positivo”

