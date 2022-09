Lazio-Verona, Cioffi: “Risultato bugiardo ma va accettato”

Dopo la gara vinta dalla Lazio all’Olimpico contro l’Hellas Verona l’allenatore della squadra avversaria Cioffi è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “Ho visto coraggio e credo che il risultato sia bugiardo ma è il risultato e va accettato. Dobbiamo essere più concreti sotto porta, ma c’è da lavorare per essere più frizzanti. Lavoreremo in serenità. Credo stiamo crescendo e recuperando dei pezzi alla volta grazie alle settimane di allenamenti. Poi le soluzioni cambiano e l’imprevedibilità prima o poi arriverà. Cresciamo su tutti gli aspetti, non contenti del risultato, ma si sul percorso”.

