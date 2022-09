Lazio-Verona, i precedenti: negli anni 2000 solo una sconfitta all’Olimpico

Domenica la Lazio ospiterà il Verona all’Olimpico. Freschi di vittoria in Europa League, i biancocelesti ospiteranno i gialloblù dopo meno di 4 mesi: l’ultima volta, infatti, risale all’ultima giornata dello scorso campionato. In quell’occasione la partita è finita in un pareggio, 3-3: aveva aperto le danze Simeone, seguito da Lasagna e aveva accorciato Cabral, poi pareggio di Anderson, rimonta di Pedro e infine il pareggio di nuovo di Hongla. Nel complesso, a Roma, Lazio e Verona si sono affrontate 25 volte: il bilancio è a favore dei biancocelesti con 13 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte.

2001/2002

Quello della stagione 2001/2002 è l’unico Lazio-Verona del primo decennio degli anni 2000 e se lo è aggiudicato la Lazio. E’ stata una partita ricca di gol, ben 9, che si è conclusa per 5-4. Ad essere passato in vantaggio fu il Verona con una rete di Frick, poi raggiunta da Stam. La rimonta è poi iniziata con Lopez, doppietta di Stankovic e Crespo, ma stava nonostante il 5-1 si è rischiato di non fare punti perché in soli 10 minuti l’Hellas è andato a segno tre volte con Colucci, Cossato e Adailton.

2013-2018

Dopo aver passato i successivi 11 anni tra Serie B e Serie C, il Verona finalmente torna in Serie A nella stagione 2013/14. In quel campionato, la Lazio non riuscì a imporsi all’Olimpico, terminando il match per 3-3: andarono in gol Keita Lulic e Mauri per la Lazio e Marquinho, Iturbe e Romulo per il Verona.

La stagione successiva, invece, i biancocelesti conquistarono la vittoria per 2-0 grazie alle reti di Felipe Anderson e Candreva. Felipe Anderson andò a segno anche nel 2015/16, contribuendo al 5-2 finale. Oltre al brasiliano, lasciarono il segno Matri, Mauri, Keita e Candreva per la Lazio, mentre per il Verona sono andati in gol Greco e Toni.

In quella stagione l’Hellas è retrocesso di nuovo in Serie B, riuscendo però a risalire nella massima serie solo dopo un anno. Nel 2017/18, la Lazio si è imposta ancora per 2-0 grazie alla doppietta di Immobile, dopodiché il Verona è sceso di nuovo nella serie cadetta.

2019-2022

Da quando è tornato in serie A, quindi nella stagione 2019/2020, la Lazio non è più riuscita a vincere all’Olimpico. Proprio in quella stagione non si è andati oltre lo 0-0, mentre in quella successiva, 2020/2021, per la prima volta negli anni 2000 è stato il Verona a vincere a Roma: l’autogol di Lazzari e il gol di Tameze hanno vanificato la rete iniziale di Caicedo. Infine, l’ultima partita giocata tra le due all’Olimpico è stata quella già citata, terminata 3-3.

