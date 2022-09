Lazio-Hellas Verona, quanti doppi ex dopo il calciomercato estivo: i protagonisti del match

Terminata la prima settimana di coppe europee, torna la Serie A. La Lazio, dopo l’ottimo esordio vincente in Europa League contro il Feyenoord (4-2), è chiamata al riscatto dopo la sconfitta casalinga per 1-2 contro il Napoli nell’ultimo turno. Per la terza volta consecutiva in nove giorni, dopo le gare contro gli azzurri e gli olandesi, i biancocelesti torneranno a giocare nella propria casa, allo Stadio Olimpico di Roma. Nella Capitale arriverà l’Hellas Verona, reduce dal primo successo stagione: nell’ultimo turno infatti, i gialloblù hanno superato, in rimonta, la Sampdoria per 2-1. È stata la prima vittoria del nuovo campionato, visto che nelle precedenti quattro giornate, la squadra di Cioffi aveva raccolto solamente due punti, frutto dei pareggi con Bologna ed Empoli. Contro il Napoli e l’Atalanta le due sconfitte, entrambe al Bentegodi.

Lazio ed Hellas Verona si affronteranno quest’oggi alle ore 18:00. Tra biancocelesti e gialloblù, sono sempre stati match ricchi di emozioni e reti. Nella passata stagione sono arrivati dieci gol tra andata e ritorno, con il successo per 4-0 del Verona prima, ed il 3-3 poi nell’ultima giornata di campionato. La squadra di Sarri quindi, oltre a riscattare la sfida di sabato scorso contro il Napoli, avrà l’obiettivo di tornare al successo contro l’Hellas dopo una stagione di digiuno.

Inoltre, nell’ultima sessione di calciomercato estiva, Lazio e Verona sono state due protagoniste del campionato italiano per quanto riguarda i movimenti sia in entrata che in uscita. Non solo, ma alcune operazioni, si sono concluse proprio tra biancocelesti e gialloblù, rendendo il match di questo pomeriggio, ancora più ricco di doppi ex.

Lazio-Verona, una sfida con tanti doppi ex: tre in biancoceleste, uno in gialloblù

Il numero di doppi ex è iniziato ad aumentare dall’agosto 2021: negli ultimi giorni di mercato, la Lazio ha acquistato, proprio dall’Hellas Verona, Mattia Zaccagni. L’esterno classe ’95 è arrivato nella Capitale dopo cinque stagioni con la maglia gialloblù, dove ha raccolto 146 presenze e 15 reti. Con la maglia biancoceleste ha iniziato quest’anno la sua seconda stagione, dopo un bilancio di 36 presenze (29 in Serie A, 5 in Europa League e 2 in Coppa Italia) e 5 reti nel primo anno alla Lazio.

Conclusa l’ultima sessione di calciomercato il primo settembre, il numero di doppi ex è raddoppiato, con due calciatori che hanno fatto lo stesso percorso di Zaccagni, ovvero dal Verona sono passati alla Lazio. Il primo è Matteo Cancellieri, esterno d’attacco classe 2002. Cresciuto nelle giovanili della Roma, passa nel 2020 in Primavera gialloblù, ma ci resta per una sola stagione, visto che nell’estate 2021 passa in Prima Squadra. Con la maglia del Verona raccoglie 14 presenze tra campionato e Coppa Italia, siglando anche 2 gol. Il 30 giugno 2022 passa alla Lazio in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di particolari condizioni. Attualmente in biancoceleste ha totalizzato 6 presenze tutte a partita in corso, 5 in Serie A e l’esordio in Europa giovedì contro il Feyenoord.

Una settimana dopo ecco il secondo, ossia Nicolò Casale. Il difensore centrale italiano è cresciuto nelle giovanili gialloblù, prima di passare per diverse stagioni in prestito. Dopo le buone annate a Venezia ed Empoli, fa il suo esordio nella Prima Squadra del Verona nella scorsa stagione, 2021/2022. Raggiunge ben 36 presenze in Serie A, più una in Coppa Italia. L’8 luglio 2022 la Lazio ufficializza il suo passaggio a titolo definitivo. In queste prime sei gare della stagione Casale non ha ancora esordito con la maglia biancoceleste.

In casa Verona invece, c’è Davide Faraoni ad aver fatto il percorso inverso. Fino al 2010 ha fatto parte del settore giovanile della Lazio. Arrivato in Prima Squadra, anche se non ha collezionato nessuna presenza, con la Primavera biancoceleste è arrivato a 51 apparizioni, la seconda squadra con il numero maggiore proprio dopo l’Hellas. Lasciata la Capitale, Faraoni ha vestito le maglie di Inter, Udinese e Crotone in Italia, intervallate dall’esperienza in Inghilterra al Watford. Nel 2019 il suo arrivo all’Hellas Verona, dove diventa fin da subito un leader del gruppo, fino ad arrivare alla fascia da Capitano. Fino ad oggi ha raccolto 131 presente e 16 reti con la maglia gialloblù.

