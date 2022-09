Lazio-Verona, Sarri: “L’obiettivo è la solidità. Il terreno? Non è degno di questa città”

Al termine della gara odierna vinta dalla Lazio per 2-0 sul Verona l’allenatore dei biancocelesti Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “I numeri dicono che lo scorso anno dopo le gare di Europa League abbiamo fatto 5 punti. nelle altre una media di due. E alla fine il campionato è stato condizionato da questo. Per chi gioca in Europa è difficile per tutti, però. Ieri il Dortmund ha perso 3-0 mentre il Bayern Monaco 2-2 in casa contro una squadra di bassa classifica. Noi lo scorso anno l’abbiamo fatta diventare più difficile del normale. Sono soddisfatto perché era una partita difficile e se non sblocchi velocemente diventa una partita in cui ci vuole pazienza. Basti pensare che gli avversari hanno fatto 25 falli, noi 4. Quando si trovano queste partite su un terreno che non è degno per una città come Roma. Era pericoloso per l’aggressività degli avversari. Ti serve un tocco in più del normale. Immobile? Non penso che alla fine ci siano differenze enormi. Avevamo fatto più gol perché ne avevamo fatte 6 in una partita in casa. Ora trovare più solidità è l’aspetto più importante. Lazzari? Non sembra gravissimo ma è muscolare, per qualche giorno starà fermo”.

