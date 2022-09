Riaperta la campagna abbonamenti della Lazio

La Lazio, dopo la buonissima risposta di pubblico delle ultime partite a seguito di un’ottima campagna abbonamenti, ha deciso di riaprire proprio la possibilità di abbonarsi per questa stagione. A breve ci saranno tutte le disposizioni per volare insieme alla squadra di Sarri all’Olimpico in questa stagione.

