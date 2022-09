UCL, Rangers-Napoli spostata a mercoledì: i motivi

Rangers-Napoli, gara di Champions League inizialmente in programma martedì 13 settembre alle 21:00 verrà posticipata di 24 ore. A renderlo noto è stata la UEFA con un comunicato stampa: “La sfida tra Rangers FC e SSC Napoli, originariamente giocata martedì 13 settembre, è stata riprogrammata per mercoledì 14 settembre alle 21:00 CET. Ciò è dovuto alle gravi limitazioni alle risorse della polizia e alle questioni organizzative relative agli eventi in corso che circondano il lutto nazionale per Sua Maestà la Regina Elisabetta II. Inoltre, è stato deciso di posticipare anche la partita della UEFA Youth League tra le due squadre da martedì 13 settembre a mercoledì 14 settembre alle 15:00 CET. I tifosi in trasferta non saranno autorizzati alle partite e, per correttezza sportiva, i tifosi dei Rangers non saranno autorizzati al ritorno di Napoli. La UEFA esorta i tifosi a non viaggiare e a rispettare questa situazione straordinaria“.